Любимый турнир Федерера. Определены четвертьфиналисты АТР 500 в Галле

21 и 22 июня состоялись матчи 1/8 финала травяного турнира серии АТР 500 в Галле (Германия).

Второй сеяный соревнований Стефанос Циципас в двух сетах уступил Николасу Харри.

Первый сеяный Даниил Медведев, третий сеяный Андрей Рублев и четвертый сеяный Янник Синнер продолжают выступления.

Отметим, что рекордсменом турнира по числу титулов является Роджер Федерер, выигрывавший его в одиночном разряде десять раз, в том числе четырежды подряд между 2003 и 2006 годом. Федерер также выиграл турнир пар в 2005 году, когда его партнёром был соотечественник Ив Аллегро.

АТР 500 Галле. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Ласло Дьере – 6:3, 6:7 (5:7), 6:3

Брэндон Накашима – Роберто Баутиста Агут [6] – 5:7, 6:7 (2:7)

Андрей Рублев [3] – Янник Ханфманн – 7:6 (8:6), 6:3

Таллон Грикспор – Хуберт Хуркач [6] – 6:3, 1:6, 7:6 (10:8)

Нижняя часть сетки

Александр Бублик – Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3

Лоренцо Сонего – Янник Синнер [4] – 7:6 (7:4), 4:6, 4:6

Александр Зверев [9] – Денис Шаповалов – 6:2, 6:4

Николас Харри – Стефанос Циципас [2] – 7:6 (9:7), 7:5

АТР 500 Галле. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Роберто Баутиста Агут [6]

Андрей Рублев [3] – Таллон Грикспор

Нижняя часть сетки

Александр Бублик – Янник Синнер [4]

Александр Зверев [9] – Николас Харри