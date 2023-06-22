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ATP
22 июня 2023, 23:42 | Обновлено 22 июня 2023, 23:54
108
0

Любимый турнир Федерера. Определены четвертьфиналисты АТР 500 в Галле

Второй сеяный Циципас уступил Николасу Харри

22 июня 2023, 23:42 | Обновлено 22 июня 2023, 23:54
108
0
Любимый турнир Федерера. Определены четвертьфиналисты АТР 500 в Галле
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Харри

21 и 22 июня состоялись матчи 1/8 финала травяного турнира серии АТР 500 в Галле (Германия).

Второй сеяный соревнований Стефанос Циципас в двух сетах уступил Николасу Харри.

Первый сеяный Даниил Медведев, третий сеяный Андрей Рублев и четвертый сеяный Янник Синнер продолжают выступления.

Отметим, что рекордсменом турнира по числу титулов является Роджер Федерер, выигрывавший его в одиночном разряде десять раз, в том числе четырежды подряд между 2003 и 2006 годом. Федерер также выиграл турнир пар в 2005 году, когда его партнёром был соотечественник Ив Аллегро.

АТР 500 Галле. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Ласло Дьере – 6:3, 6:7 (5:7), 6:3
Брэндон Накашима – Роберто Баутиста Агут [6] – 5:7, 6:7 (2:7)
Андрей Рублев [3] – Янник Ханфманн – 7:6 (8:6), 6:3
Таллон Грикспор – Хуберт Хуркач [6] – 6:3, 1:6, 7:6 (10:8)

Нижняя часть сетки

Александр Бублик – Ян-Леннард Штруфф – 6:3, 6:7 (4:7), 6:3
Лоренцо Сонего – Янник Синнер [4] – 7:6 (7:4), 4:6, 4:6
Александр Зверев [9] – Денис Шаповалов – 6:2, 6:4
Николас Харри – Стефанос Циципас [2] – 7:6 (9:7), 7:5

АТР 500 Галле. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Даниил Медведев [1] – Роберто Баутиста Агут [6]
Андрей Рублев [3] – Таллон Грикспор

Нижняя часть сетки

Александр Бублик – Янник Синнер [4]
Александр Зверев [9] – Николас Харри

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ATP Галле Брэндон Накашима Янник Ханфманн Ласло Дьере Даниил Медведев Роберто Баутиста Агут Андрей Рублев Таллон Грикспор Хуберт Хуркач Александр Бублик Ян-Леннард Штруфф Лоренцо Сонего Янник Синнер Александр Зверев Денис Шаповалов Николас Харри Стефанос Циципас
Источник Sport.ua
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