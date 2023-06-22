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WTA
22 июня 2023, 23:12 | Обновлено 22 июня 2023, 23:13
669
23

Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме

Украинско-чешский дуэт в трех сетах обыграл тандем Кристи / Коллинс

22 июня 2023, 23:12 | Обновлено 22 июня 2023, 23:13
669
23
Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал парного разряда на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/4 финала соревнований украинка и ее напарница Барбора Крейчикова в трех сетах обыграли тандем Фрея Кристи / Али Коллинс за 1 час и 35 минут.

WTA 250 Бирмингем. Пары. Трава. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) / Барбора Крейчикова (Чехия) – Фрея Кристи (Великобритания) / Али Коллинс (Великобритания) – 6:3, 5:7, [10:5]

Далее Марта и Барбора сыграют с парой Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США).

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Костюк / Крейчикова – Кристи / Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Второе поражение за неделю. Калинина уступила Дарт на траве в Бирмингеме
Марта Костюк Барбора Крейчикова Фрея Кристи Али Коллинс WTA Бирмингем
Источник Sport.ua
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Комментарии 23
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kollekciy
Спочатку Марта подавала навіть краще за Крейчикову, але у вирішальні моменти Марта, як завжди, занервувала.  
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+2
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Олександр Радченко
Как всегда из-за Костюк чуть не проиграли !Эта бездарность даже играя с первой ракеткой умудряется проваливать игру ,ну как её назвать если не инвалидка на голову?
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+2
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sirjoga
Мартині провали на подачі перетворили легкий матч в фіг зна що
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+1
Олександр Радченко
Я бы Костюк електрошоком лечил бы .
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0
Andrey_1992
Костюк звичайно напомилялась, але добре, що Барбара підстрахувала, буде цікаво подивитись Костюк проти Кіченок у фіналі, якщо дойдуть туди
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0
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