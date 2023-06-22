Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал парного разряда на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/4 финала соревнований украинка и ее напарница Барбора Крейчикова в трех сетах обыграли тандем Фрея Кристи / Али Коллинс за 1 час и 35 минут.

WTA 250 Бирмингем. Пары. Трава. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) / Барбора Крейчикова (Чехия) – Фрея Кристи (Великобритания) / Али Коллинс (Великобритания) – 6:3, 5:7, [10:5]

Далее Марта и Барбора сыграют с парой Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США).