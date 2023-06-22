WTA22 июня 2023, 23:12 | Обновлено 22 июня 2023, 23:13
669
23
Костюк и Крейчикова вышли в полуфинал травяного турнира в Бирмингеме
Украинско-чешский дуэт в трех сетах обыграл тандем Кристи / Коллинс
22 июня 2023, 23:12 | Обновлено 22 июня 2023, 23:13
669
23
Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал парного разряда на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
В 1/4 финала соревнований украинка и ее напарница Барбора Крейчикова в трех сетах обыграли тандем Фрея Кристи / Али Коллинс за 1 час и 35 минут.
WTA 250 Бирмингем. Пары. Трава. 1/4 финала
Марта Костюк (Украина) / Барбора Крейчикова (Чехия) – Фрея Кристи (Великобритания) / Али Коллинс (Великобритания) – 6:3, 5:7, [10:5]
Далее Марта и Барбора сыграют с парой Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США).
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Комментарии 23
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Спочатку Марта подавала навіть краще за Крейчикову, але у вирішальні моменти Марта, як завжди, занервувала.
Показать Скрыть 4 ответа
Как всегда из-за Костюк чуть не проиграли !Эта бездарность даже играя с первой ракеткой умудряется проваливать игру ,ну как её назвать если не инвалидка на голову?
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Мартині провали на подачі перетворили легкий матч в фіг зна що
Я бы Костюк електрошоком лечил бы .
Костюк звичайно напомилялась, але добре, що Барбара підстрахувала, буде цікаво подивитись Костюк проти Кіченок у фіналі, якщо дойдуть туди
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