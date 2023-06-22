Четвертьфиналистки в Бирмингеме: без украинок, Винус – аут, чешское дерби
Первые две сеяные продолжают выступления на травяных кортах Великобритании
21 и 22 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
К сожалению, ни одна из украинок не смогла пройти в четвертьфинал соревнований. Элина Свитолина, Марта Костюк вылетели еще в первом раунде, а первая ракетка Украины Ангелина Калинина в 1/8 финала проиграла Хэрриет Дарт.
Легендарная 43-летняя американка Винус Уильмс в трех сетах проиграла второй сеяной турнира Алене Остапенко.
Первая сеяная Барбора Крейчикова в четвертьфинале встретится со своей соотечественницей и обидчицей Свитолиной Линдой Фругвиртовой.
WTA 250 Бирмингем. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Барбора Крейчикова [1] – Тереза Мартинцова – 6:4, 6:4
Линда Фругвиртова – Бернарда Пера [6] – 6:1, 7:6 (7:3)
Магда Линетт [3] – Чжу Линь – 3:6, 0:6
Ребекка Марино – Эмина Бекташ – 6:4, 4:6, 7:6 (7:1)
Нижняя часть сетки
Ангелина Калинина [5] – Хэрриет Дарт – 3:6, 6:3, 1:6
Кэти Макнелли – Анастасия Потапова [4] – 6:3, 2:6, 6:7 (0:7)
Сорана Кырстя [8] – Магдалена Френх – 3:6, 7:6 (7:1), 4:6
Винус Уильямс – Алена Остапенко [2] – 3:6, 7:5, 3:6
WTA 250 Бирмингем. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Барбора Крейчикова [1] – Линда Фругвиртова
Чжу Линь – Ребекка Марино
Нижняя часть сетки
Хэрриет Дарт – Анастасия Потапова [4]
Магдалена Фреш – Алена Остапенко [2]
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