Четвертьфиналистки в Бирмингеме: без украинок, Винус – аут, чешское дерби

21 и 22 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

К сожалению, ни одна из украинок не смогла пройти в четвертьфинал соревнований. Элина Свитолина, Марта Костюк вылетели еще в первом раунде, а первая ракетка Украины Ангелина Калинина в 1/8 финала проиграла Хэрриет Дарт.

Легендарная 43-летняя американка Винус Уильмс в трех сетах проиграла второй сеяной турнира Алене Остапенко.

Первая сеяная Барбора Крейчикова в четвертьфинале встретится со своей соотечественницей и обидчицей Свитолиной Линдой Фругвиртовой.

WTA 250 Бирмингем. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова [1] – Тереза Мартинцова – 6:4, 6:4

Линда Фругвиртова – Бернарда Пера [6] – 6:1, 7:6 (7:3)

Магда Линетт [3] – Чжу Линь – 3:6, 0:6

Ребекка Марино – Эмина Бекташ – 6:4, 4:6, 7:6 (7:1)

Нижняя часть сетки

Ангелина Калинина [5] – Хэрриет Дарт – 3:6, 6:3, 1:6

Кэти Макнелли – Анастасия Потапова [4] – 6:3, 2:6, 6:7 (0:7)

Сорана Кырстя [8] – Магдалена Френх – 3:6, 7:6 (7:1), 4:6

Винус Уильямс – Алена Остапенко [2] – 3:6, 7:5, 3:6

WTA 250 Бирмингем. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Барбора Крейчикова [1] – Линда Фругвиртова

Чжу Линь – Ребекка Марино

Нижняя часть сетки

Хэрриет Дарт – Анастасия Потапова [4]

Магдалена Фреш – Алена Остапенко [2]