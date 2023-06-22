С Карлитосом во главе. Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 в Queen’s Club?

21 и 22 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии АТР 500 в лондонском Queen’s Club.

Первый сеяный турнира и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас без проблем разобрался с Иржи Легечкой в двух сетах. Далее Карлитос сыграет с Григором Димитровым.

Второй сеяный Хольгер Руне обыграл местного теннисиста Райна Пенистона. В четвертьфинале датчанин встретится с Лоренцо Музетти.

Два американца Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо, которые посеяны под 3-м и 4-м номером соответственно, завершили выступления на лондонском турнире. Тейлор вылетел от Адриана Маннарино, а Фрэнсис – от Себастьяна Корды.

ATP 500 Лондон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Иржи Легечка – 6:2, 6:3

Григор Димитров – Франсиско Черундоло [8] – 6:3, 7:5

Фрэнсис Тиафо [4] – Себастьян Корда – 6:7 (2:7), 3:6

Джордан Томпсон – Кэмерон Норри [5] – 6:4, 3:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [7] – Диего Шварцман – 6:2, 6:2

Адриан Маннарино – Тейлор Фритц [3] – 6:4, 7:6 (9:7)

Лоренцо Музетти [6] – Бен Шелтон – 6:4, 4:6, 6:4

Райан Пенистон – Хольгер Руне [2] – 3:6, 4:6

ATP 500 Лондон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров

Себастьян Корда – Кэмерон Норри [5]

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [7] – Адриан Маннарино

Лоренцо Музетти [6] – Хольгер Руне [2]