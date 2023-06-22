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  4. С Карлитосом во главе. Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 в Queen’s Club?
ATP
22 июня 2023, 20:53 |
154
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С Карлитосом во главе. Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 в Queen’s Club?

Первые два сеяных игрока продолжают выступления на травяных кортах Лондона

22 июня 2023, 20:53 |
154
0
С Карлитосом во главе. Кто сыграет в четвертьфинале ATP 500 в Queen’s Club?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

21 и 22 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии АТР 500 в лондонском Queen’s Club.

Первый сеяный турнира и второй номер рейтинга АТР Карлос Алькарас без проблем разобрался с Иржи Легечкой в двух сетах. Далее Карлитос сыграет с Григором Димитровым.

Второй сеяный Хольгер Руне обыграл местного теннисиста Райна Пенистона. В четвертьфинале датчанин встретится с Лоренцо Музетти.

Два американца Тейлор Фритц и Фрэнсис Тиафо, которые посеяны под 3-м и 4-м номером соответственно, завершили выступления на лондонском турнире. Тейлор вылетел от Адриана Маннарино, а Фрэнсис – от Себастьяна Корды.

ATP 500 Лондон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Иржи Легечка – 6:2, 6:3
Григор Димитров – Франсиско Черундоло [8] – 6:3, 7:5
Фрэнсис Тиафо [4] – Себастьян Корда – 6:7 (2:7), 3:6
Джордан Томпсон – Кэмерон Норри [5] – 6:4, 3:6, 2:6

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [7] – Диего Шварцман – 6:2, 6:2
Адриан Маннарино – Тейлор Фритц [3] – 6:4, 7:6 (9:7)
Лоренцо Музетти [6] – Бен Шелтон – 6:4, 4:6, 6:4
Райан Пенистон – Хольгер Руне [2] – 3:6, 4:6

ATP 500 Лондон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Григор Димитров
Себастьян Корда – Кэмерон Норри [5]

Нижняя часть сетки

Алекс де Минаур [7] – Адриан Маннарино
Лоренцо Музетти [6] – Хольгер Руне [2]

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Источник Sport.ua
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