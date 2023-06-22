ITF22 июня 2023, 17:10 | Обновлено 22 июня 2023, 18:04
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Дарья Снигур – Мирьям Бьорклунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Илкли
22 июня 2023, 17:10 | Обновлено 22 июня 2023, 18:04
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22 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) продолжит выступления на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).
В 1/4 финала украинка сыграет с Мирьям Бьорклунд из Швеции (№175 WTA). Время начала поединка – 17:10 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Эмильяной Аранго (№200 WTA) или Далмой Гальфи (№132 WTA).
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