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ITF
22 июня 2023, 17:10 | Обновлено 22 июня 2023, 18:04
533
0

Дарья Снигур – Мирьям Бьорклунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Илкли

22 июня 2023, 17:10 | Обновлено 22 июня 2023, 18:04
533
0
Дарья Снигур – Мирьям Бьорклунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) продолжит выступления на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).

В 1/4 финала украинка сыграет с Мирьям Бьорклунд из Швеции (№175 WTA). Время начала поединка – 17:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Эмильяной Аранго (№200 WTA) или Далмой Гальфи (№132 WTA).

📺 Видеотрансляция

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смотреть онлайн ITF Илкли Дарья Снигур Мирьям Бьорклунд
Источник Sport.ua
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