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  4. Костюк / Крейчикова – Кристи / Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 июня 2023, 14:14 |
332
0

Костюк / Крейчикова – Кристи / Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Бирмингеме

22 июня 2023, 14:14 |
332
0
Костюк / Крейчикова – Кристи / Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

22 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии сразится против тандема Фрея Кристи / Али Коллинс (Великобритания). Встреча состоится третьим запуском после матча Линетт / Пера – Морозова / Гамарра Мартинс. Время начала матча – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша/США) – Морозова / Гамарра Мартинс (-,Бразилия)

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WTA Бирмингем Марта Костюк смотреть онлайн Барбора Крейчикова Фрея Кристи Али Коллинс
Источник Sport.ua
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