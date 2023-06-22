Костюк / Крейчикова – Кристи / Коллинс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В 1/4 финала украинка в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии сразится против тандема Фрея Кристи / Али Коллинс (Великобритания). Встреча состоится третьим запуском после матча Линетт / Пера – Морозова / Гамарра Мартинс. Время начала матча – 19:00 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша/США) – Морозова / Гамарра Мартинс (-,Бразилия)

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