ITF22 июня 2023, 11:30 | Обновлено 22 июня 2023, 11:38
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Анастасия Соболева – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Истаде
22 июня 2023, 11:30 | Обновлено 22 июня 2023, 11:38
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22 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) продолжит выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).
Во втором раунде украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против Ипек Оз из Турции (№260 WTA). Время начала поединка – 13:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Валерией Страховой (№309 WTA) или Юлией Миддендорф (№437 WTA).
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