Анастасия Соболева – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) продолжит выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).

Во втором раунде украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против Ипек Оз из Турции (№260 WTA). Время начала поединка – 13:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Валерией Страховой (№309 WTA) или Юлией Миддендорф (№437 WTA).

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