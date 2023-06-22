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ITF
22 июня 2023, 11:30 | Обновлено 22 июня 2023, 11:38
221
0

Анастасия Соболева – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Истаде

22 июня 2023, 11:30 | Обновлено 22 июня 2023, 11:38
221
0
Анастасия Соболева – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Анастасия Соболева

22 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) продолжит выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).

Во втором раунде украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против Ипек Оз из Турции (№260 WTA). Время начала поединка – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Валерией Страховой (№309 WTA) или Юлией Миддендорф (№437 WTA).

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Ипек Оз смотреть онлайн Анастасия Соболева ITF Истад
Источник Sport.ua
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