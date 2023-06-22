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  4. Дарья Снигур – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
22 июня 2023, 10:20 |
148
0

Дарья Снигур – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Илкли

22 июня 2023, 10:20 |
148
0
Дарья Снигур – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) продолжит выступления на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).

Во втором раунде украинка сыграет с американкой Сачией Викери (№163 WTA). Встреча начнется первым запуском. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Анкитой Райной (№206 WTA) или Мирьям Бйорклунд (№175 WTA).

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смотреть онлайн ITF Илкли Дарья Снигур Сачия Викери
Источник Sport.ua
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