ITF22 июня 2023, 10:20 |
148
0
Дарья Снигур – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Илкли
22 июня 2023, 10:20 |
148
0
22 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) продолжит выступления на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).
Во втором раунде украинка сыграет с американкой Сачией Викери (№163 WTA). Встреча начнется первым запуском. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Анкитой Райной (№206 WTA) или Мирьям Бйорклунд (№175 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июня 2023, 20:52 95
Украинцы забили два гола в ворота соперников
Теннис | 21 июня 2023, 12:24 11
Элина сыграет в основной сетке травяного мейджора
Теннис | 21.06.2023, 18:40
Футбол | 21.06.2023, 20:59
Война | 22.06.2023, 08:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.06.2023, 20:40 54
21.06.2023, 05:08 3
22.06.2023, 07:38 23
21.06.2023, 15:51
21.06.2023, 06:20 3
22.06.2023, 03:42 1
20.06.2023, 10:59 7
21.06.2023, 00:40 1