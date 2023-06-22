Дарья Снигур – Сачия Викери. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) продолжит выступления на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).

Во втором раунде украинка сыграет с американкой Сачией Викери (№163 WTA). Встреча начнется первым запуском. Время начала поединка – 13:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Анкитой Райной (№206 WTA) или Мирьям Бйорклунд (№175 WTA).

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