Пожизненно. Двух теннисисток дисквалифицировали за договорные игры

Международное агентство по обеспечению честной игры в теннисе (ITIA) сообщило о том, что словенку Настю Колар и американку Александру Райли пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах. Также на них наложены денежные штрафы.

ITIA уведомила, что установлено совершение Колар в период с 2015 по 2020 год 25 нарушений. Словенка оштрафована на 175 тыс долларов. На счету у Райли за тот же период имеется 15 нарушений и она оштрафована на 50 тыс долларов.

Настя Колар, которая входила в топ-200 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) как в одиночном, так и в парном разряде, была уличена в фальсификации результатов шести встречи, в которых она принимала участие. Также доказан сговор Колар с Райли еще в четырех матчах. Райли, которая в мировом рейтинге никогда не была выше 691-го места, уличена в фальсификации пяти своих матчей.

Кроме этого, и Колар, и Райли обвинены в ставках на матчи и заключениях пари, а также в сокрытии информации о коррупционных правонарушениях.