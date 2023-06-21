Известный теннисист может быть дисквалифицирован из-за финала ЛЧ

У известного итальянского теннисиста Фабио Фоньини возникли проблемы с антидопинговыми службами из-за поездки в Стамбул на финал Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити» 10 июня.

Дело в том, что Фоньини отправился в Турцию, забыв уведомить об этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В этот день инспекторы WADA прибыли домой к Фабио для того, чтобы взять допинг-пробу у теннисиста, но его там не оказалось.

Это уже второе подобное нарушение у Фоньини. После третьего последует дисквалификация.