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ATP
21 июня 2023, 15:51 | Обновлено 21 июня 2023, 17:55
4955
0

Известный теннисист может быть дисквалифицирован из-за финала ЛЧ

У Фабио Фоньини проблемы с антидопинговыми службами

21 июня 2023, 15:51 | Обновлено 21 июня 2023, 17:55
4955
0
Известный теннисист может быть дисквалифицирован из-за финала ЛЧ
instagram.com/fabiofogna

У известного итальянского теннисиста Фабио Фоньини возникли проблемы с антидопинговыми службами из-за поездки в Стамбул на финал Лиги чемпионов между «Интером» и «Манчестер Сити» 10 июня.

Дело в том, что Фоньини отправился в Турцию, забыв уведомить об этом Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В этот день инспекторы WADA прибыли домой к Фабио для того, чтобы взять допинг-пробу у теннисиста, но его там не оказалось.

Это уже второе подобное нарушение у Фоньини. После третьего последует дисквалификация.

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Фабио Фоньини WADA Лига чемпионов Манчестер Сити - Интер допинг-контроль
Источник Football-Italia
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