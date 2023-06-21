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  4. Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
21 июня 2023, 14:05 |
256
0

Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Истаде

21 июня 2023, 14:05 |
256
0
Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF. Анастасия Соболева

21 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) начнет выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).

В первом раунде украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против восьмой сеяной Ренаты Сарасуа из Мексики (№237 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Лизой Цаар (№526 WTA) или Ипек Оз (№260 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Рената Сарасуа Анастасия Соболева смотреть онлайн ITF Истад
Источник Sport.ua
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