ITF21 июня 2023, 14:05 |
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Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Истаде
21 июня 2023, 14:05 |
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21 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) начнет выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).
В первом раунде украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против восьмой сеяной Ренаты Сарасуа из Мексики (№237 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Лизой Цаар (№526 WTA) или Ипек Оз (№260 WTA).
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