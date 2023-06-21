Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№467 WTA) начнет выступления в основе 40-тысячника ITF в Истаде (Швеция).

В первом раунде украинка, которая стартовала в квалификации, сыграет против восьмой сеяной Ренаты Сарасуа из Мексики (№237 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 14:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с Лизой Цаар (№526 WTA) или Ипек Оз (№260 WTA).

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА