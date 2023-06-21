Ангелина Калинина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) продолжит выступления в основе травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Во втором раунде украинка сразится против Хэрриет Дарт из Великобритании (№134 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после поединка Фругвиртова – Пера. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэти Макнелли (№64 WTA) или Анастасии Потаповой (№21 WTA).

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