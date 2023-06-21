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  4. Ангелина Калинина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 июня 2023, 12:12 |
445
0

Ангелина Калинина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Бирмингеме

21 июня 2023, 12:12 |
445
0
Ангелина Калинина – Хэрриет Дарт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

21 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) продолжит выступления в основе травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

Во втором раунде украинка сразится против Хэрриет Дарт из Великобритании (№134 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после поединка Фругвиртова – Пера. Ориентировочное время начала матча – 17:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэти Макнелли (№64 WTA) или Анастасии Потаповой (№21 WTA).

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Источник Sport.ua
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