ITF21 июня 2023, 02:53 |
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Снигур разгромила 74-ю ракетку за 49 минут на старте 100-тысячника в Илкли
Дарья выиграла у Анны Каролины Шмидловой в 1/16 финала турнира в Великобритании
21 июня 2023, 02:53 |
167
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 152) успешно стартовала на травяном турнире серии ITF W100 в Илкли (Великобритания).
В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 74) за 49 минут.
ITF W100 Илкли. Трава. 1/16 финала
Дарья Снигур (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:1
Это была первая встреча теннисисток.
Далее Дарья сыграет с Сачией Викери (США, WTA 163).
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