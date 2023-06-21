Снигур разгромила 74-ю ракетку за 49 минут на старте 100-тысячника в Илкли

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 152) успешно стартовала на травяном турнире серии ITF W100 в Илкли (Великобритания).

В 1/16 финала соревнований украинка в двух сетах обыграла Анну Каролину Шмидлову (Словакия, WTA 74) за 49 минут.

ITF W100 Илкли. Трава. 1/16 финала

Дарья Снигур (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 6:3, 6:1

Это была первая встреча теннисисток.

Далее Дарья сыграет с Сачией Викери (США, WTA 163).