Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда на турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В первом раунде соревнований украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах разгромили тандем Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) за 58 минут.

WTA 250 Бирмингем. Пары. Трава. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) – 6:3, 6:0

Далее Людмила и Алена встретятся с Ульрике Эйкери и Александрой Пановой.