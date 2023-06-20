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  4. Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда на турнире в Бирмингеме
WTA
20 июня 2023, 21:20 |
340
0

Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда на турнире в Бирмингеме

Украинка и Алена Остапенко разгромили тандем Ингрид Нил / У Фансень

20 июня 2023, 21:20 |
340
0
Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда на турнире в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В первом раунде соревнований украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах разгромили тандем Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) за 58 минут.

WTA 250 Бирмингем. Пары. Трава. 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) – 6:3, 6:0

Далее Людмила и Алена встретятся с Ульрике Эйкери и Александрой Пановой.

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WTA Бирмингем Ингрид Нил У Фансень Людмила Киченок Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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