WTA20 июня 2023, 21:20 |
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Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда на турнире в Бирмингеме
Украинка и Алена Остапенко разгромили тандем Ингрид Нил / У Фансень
20 июня 2023, 21:20 |
340
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Украинская теннисистка Людмила Киченок вышла в 1/4 финала парного разряда на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).
В первом раунде соревнований украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) в двух сетах разгромили тандем Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) за 58 минут.
WTA 250 Бирмингем. Пары. Трава. 1/8 финала
Людмила Киченок (Украина) / Алена Остапенко (Латвия) – Ингрид Нил (Эстония) / У Фансень (Китайский Тайбэй) – 6:3, 6:0
Далее Людмила и Алена встретятся с Ульрике Эйкери и Александрой Пановой.
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