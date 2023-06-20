Надежда Киченок завершила выступления на травяном турнире в Бирмингеме

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания).

В 1/8 финала соревнований украинка и ее напарница Алисия Росольска (Польша) в двух сетах уступили тандему Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) за 1 час и 3 минуты.

WTA 250 Бирмингем. Пары. Трава. 1/8 финала

Магда Линетт (Польша) / Бернарда Пера (США) – Надежда Киченок (Украина) / Алисия Росольска (Польша) – 6:2, 6:3

В следующем раунде турнира Линетт и Пера сыграют с парой Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс.