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  4. Надежда Киченок проиграла матч первого круга в Бирмингеме
WTA
20 июня 2023, 18:25 |
146
0

Надежда Киченок проиграла матч первого круга в Бирмингеме

Украинка завершила борьбу в парном разряде

20 июня 2023, 18:25 |
146
0
Надежда Киченок проиграла матч первого круга в Бирмингеме
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши проиграла тандему Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша/США).

Бирмингем. Первый круг
Надежда Киченок / Алисия Росольска – Магда Линетт / Бернарда Пера – 2:6, 3:6

Следующими соперницами Линетт и Перы станет дуэт Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия).

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Надежда Киченок WTA Бирмингем Алисия Росольска Бернарда Пера Магда Линетт
Источник Sport.ua
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