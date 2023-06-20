Надежда Киченок проиграла матч первого круга в Бирмингеме

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши проиграла тандему Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша/США).

Бирмингем. Первый круг

Надежда Киченок / Алисия Росольска – Магда Линетт / Бернарда Пера – 2:6, 3:6

Следующими соперницами Линетт и Перы станет дуэт Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия).