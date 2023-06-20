WTA20 июня 2023, 18:25 |
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Надежда Киченок проиграла матч первого круга в Бирмингеме
Украинка завершила борьбу в парном разряде
20 июня 2023, 18:25 |
146
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Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В первом раунде украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши проиграла тандему Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша/США).
Бирмингем. Первый круг
Надежда Киченок / Алисия Росольска – Магда Линетт / Бернарда Пера – 2:6, 3:6
Следующими соперницами Линетт и Перы станет дуэт Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия).
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