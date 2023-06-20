6-й номер мирового рейтинга одержал первую в карьере победу на траве

6-й номер мирового рейтинга Хольгер Руне одержал первую в карьере победу на траве.

В первом раунде турнира ATP 500 в Лондоне теннисист из Дании обыграл Максима Кресси (№42 WTA), который до этого програл 10 матчей подряд.

Лондон. Первый круг

Хольгер Руне (Дания) – Максим Кресси (США) – 7:6(4), 7:6(3)

Для Руне это был четвертый матч в карьере на траве. Во 2-м круге турнира Queen's Club он сразится с Райаном Пенистоном.