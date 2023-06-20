ATP20 июня 2023, 17:30 |
668
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6-й номер мирового рейтинга одержал первую в карьере победу на траве
Хольгер Руне ранее не побеждал на этом покрытии
20 июня 2023, 17:30 |
668
0
6-й номер мирового рейтинга Хольгер Руне одержал первую в карьере победу на траве.
В первом раунде турнира ATP 500 в Лондоне теннисист из Дании обыграл Максима Кресси (№42 WTA), который до этого програл 10 матчей подряд.
Лондон. Первый круг
Хольгер Руне (Дания) – Максим Кресси (США) – 7:6(4), 7:6(3)
Для Руне это был четвертый матч в карьере на траве. Во 2-м круге турнира Queen's Club он сразится с Райаном Пенистоном.
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