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  4. 6-й номер мирового рейтинга одержал первую в карьере победу на траве
ATP
20 июня 2023, 17:30 |
668
0

6-й номер мирового рейтинга одержал первую в карьере победу на траве

Хольгер Руне ранее не побеждал на этом покрытии

20 июня 2023, 17:30 |
668
0
6-й номер мирового рейтинга одержал первую в карьере победу на траве
Getty Images/Global Images Ukraine. Хольгер Руне

6-й номер мирового рейтинга Хольгер Руне одержал первую в карьере победу на траве.

В первом раунде турнира ATP 500 в Лондоне теннисист из Дании обыграл Максима Кресси (№42 WTA), который до этого програл 10 матчей подряд.

Лондон. Первый круг
Хольгер Руне (Дания) – Максим Кресси (США) – 7:6(4), 7:6(3)

Для Руне это был четвертый матч в карьере на траве. Во 2-м круге турнира Queen's Club он сразится с Райаном Пенистоном.

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Хольгер Руне ATP Лондон Максим Кресси Райан Пенистон
Источник Sport.ua
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