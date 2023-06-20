Киченок / Остапенко – Нил / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда в Бирмингеме
20 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Ингрид Нил / У Фансень (Эстония/Тайвань). Встреча четвертым вторым запуском после матча Хантер / Паркс – Дзаламидзе / Сантамария. Ориентировочное время начала матча – 21:15 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы встречи Барнетт / Николлз – Эйкери / Панова.
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