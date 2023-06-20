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  4. Киченок / Остапенко – Нил / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июня 2023, 16:55 |
172
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Киченок / Остапенко – Нил / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда в Бирмингеме

20 июня 2023, 16:55 |
172
0
Киченок / Остапенко – Нил / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

20 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Ингрид Нил / У Фансень (Эстония/Тайвань). Встреча четвертым вторым запуском после матча Хантер / Паркс – Дзаламидзе / Сантамария. Ориентировочное время начала матча – 21:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Барнетт / Николлз – Эйкери / Панова.

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Источник Sport.ua
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