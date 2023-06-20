Киченок / Остапенко – Нил / У Фансень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Ингрид Нил / У Фансень (Эстония/Тайвань). Встреча четвертым вторым запуском после матча Хантер / Паркс – Дзаламидзе / Сантамария. Ориентировочное время начала матча – 21:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы встречи Барнетт / Николлз – Эйкери / Панова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА