ITF20 июня 2023, 16:40 | Обновлено 20 июня 2023, 17:18
289
0
Дарья Снигур – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Илкли
20 июня 2023, 16:40 | Обновлено 20 июня 2023, 17:18
289
0
20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) начнет выступления на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).
В первом раунде украинка сыграет против второй сеяной Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№74 WTA). Встреча начнется вторым запуском после матча Миязаки – Большова. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сыграет с американкой Сачией Викери (№163 WTA).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 июня 2023, 17:48 51
Третий матч тренера во главе сборной
Футбол | 19 июня 2023, 21:02 193
Наша команда все же набрала максимум очок в июньских матчах отбора к Евро-2024
Теннис | 20.06.2023, 11:03
Футбол | 20.06.2023, 12:45
Футбол | 19.06.2023, 22:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.06.2023, 21:59 6
19.06.2023, 06:50
19.06.2023, 11:44 12
18.06.2023, 17:23 9
19.06.2023, 17:53 43
Футбол
19.06.2023, 16:07 1
18.06.2023, 22:45 1