Дарья Снигур – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) начнет выступления на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).

В первом раунде украинка сыграет против второй сеяной Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№74 WTA). Встреча начнется вторым запуском после матча Миязаки – Большова. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с американкой Сачией Викери (№163 WTA).

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