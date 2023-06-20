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ITF
20 июня 2023, 16:40 | Обновлено 20 июня 2023, 17:18
289
0

Дарья Снигур – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Илкли

20 июня 2023, 16:40 | Обновлено 20 июня 2023, 17:18
289
0
Дарья Снигур – Анна Каролина Шмидлова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

20 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№152 WTA) начнет выступления на 100-тысячнике ITF в Илкли (Великобритания).

В первом раунде украинка сыграет против второй сеяной Анны Каролины Шмидловой из Словакии (№74 WTA). Встреча начнется вторым запуском после матча Миязаки – Большова. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сыграет с американкой Сачией Викери (№163 WTA).

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ITF Илкли Дарья Снигур смотреть онлайн Анна Каролина Шмидлова
Источник Sport.ua
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