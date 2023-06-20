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  4. Киченок / Росольска – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июня 2023, 17:20 |
248
0

Киченок / Росольска – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда в Бирмингеме

20 июня 2023, 17:20 |
248
0
Киченок / Росольска – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок

20 июня украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши сразится против тандема Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша/США). Встреча состоится вторым запуском после матча Барнетт / Николлз – Эйкери / Панова. Ориентировочное время начала матча – 17:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Следующими соперницами станет дуэт Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия).

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Источник Sport.ua
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