Киченок / Росольска – Линетт / Пера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июня украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка в дуэте с Алисией Росольской из Польши сразится против тандема Магда Линетт / Бернарда Пера (Польша/США). Встреча состоится вторым запуском после матча Барнетт / Николлз – Эйкери / Панова. Ориентировочное время начала матча – 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Следующими соперницами станет дуэт Лидия Морозова / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА