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WTA
20 июня 2023, 14:20 | Обновлено 20 июня 2023, 14:22
926
1

Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Бирмингеме

20 июня 2023, 14:20 | Обновлено 20 июня 2023, 14:22
926
1
Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

20 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) начнет выступления в основе травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка сразится против Анастасии Потаповой (№21 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Фрех – Стрыцова. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэти Макнелли (№64 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Сергій Юрійович
Марто, непотискання руки рашистці в статусі переможця буде мати значно дієвиший ефект, чим навпаки.
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