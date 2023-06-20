Марта Костюк – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Бирмингеме
20 июня украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) начнет выступления в основе травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В первом раунде украинка сразится против Анастасии Потаповой (№21 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Фрех – Стрыцова. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Кэти Макнелли (№64 WTA).
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