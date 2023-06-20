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Молодежные турниры
20 июня 2023, 10:50 | Обновлено 20 июня 2023, 11:01
86
0

МАТВЕЕВ: «Коноплянка не любил пить витамины. Не мог проглотить таблетку»

Экс-игрок молодежки – о нагрузках на Евро-2011

20 июня 2023, 10:50 | Обновлено 20 июня 2023, 11:01
86
0
МАТВЕЕВ: «Коноплянка не любил пить витамины. Не мог проглотить таблетку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка (справа)

Бывший защитник «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Александр Матвеев поделился воспоминаниями о нагрузках тренера команды Павла Яковенко на чемпионате Европы 2011.

«Нагрузки всегда были серьезные. Но для меня и других ребят из «Ворсклы», Чеснакова, Вовкодава, Курилова, после Павлова эти нагрузки были как мед. Мы бегали сколько и куда надо. Технические игроки, Коноплянка, Ярмоленко, Макс Белый, Федорчук, больше любили заниматься с мячом, а игровых упражнений было мало.

Мы всегда правильно восстанавливались после тренировок: не шли отдыхать в постель, а плавали в бассейне. Также в сборной медицина была на высоком уровне. На завтрак, обед, ужин нам давали витамины, но не все ребята их ели.

Коноплянка очень не любил пить витамины. В обед нам давали очень много таблеток, а одна из них была просто огромная. Коноплянка все съедал, а ту не мог проглотить. Он смотрел на нее с ужасом и говорил: «Что это за огурец?! Как его проглотить?» - сказал Матвеев.

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Александр Матвеев Евгений Коноплянка сборная Украины по футболу U-21 Павел Яковенко
Источник Украинский футбол
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