МАТВЕЕВ: «Коноплянка не любил пить витамины. Не мог проглотить таблетку»

Бывший защитник «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Александр Матвеев поделился воспоминаниями о нагрузках тренера команды Павла Яковенко на чемпионате Европы 2011.

«Нагрузки всегда были серьезные. Но для меня и других ребят из «Ворсклы», Чеснакова, Вовкодава, Курилова, после Павлова эти нагрузки были как мед. Мы бегали сколько и куда надо. Технические игроки, Коноплянка, Ярмоленко, Макс Белый, Федорчук, больше любили заниматься с мячом, а игровых упражнений было мало.

Мы всегда правильно восстанавливались после тренировок: не шли отдыхать в постель, а плавали в бассейне. Также в сборной медицина была на высоком уровне. На завтрак, обед, ужин нам давали витамины, но не все ребята их ели.

Коноплянка очень не любил пить витамины. В обед нам давали очень много таблеток, а одна из них была просто огромная. Коноплянка все съедал, а ту не мог проглотить. Он смотрел на нее с ужасом и говорил: «Что это за огурец?! Как его проглотить?» - сказал Матвеев.