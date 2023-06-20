Роберт ГЕГЕДОШ: «Возможно, еще удастся поиграть на Мальте»
Известный украинский форвард стал свободным агентом
Бывший нападающий «Вереса», «Миная» и «Металлиста 1925» Роберт Гегедош, который до последнего времени играл за «Санта Лючию» в мальтийском чемпионате, раскрыл подробности будущего продолжения карьеры и признался, где бы хотел играть дальше.
«У меня закончился контракт с клубом в конце апреля. Был вариант с местным клубом сразу после последней игры, но не договорились о контракте. Возможно, еще удастся здесь поиграть», - сказал Гегедош.
Гегедош сыграл за «Санта Лючию» 14 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.
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