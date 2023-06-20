Жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2023/24 пройдет в швейцарском Ньоне 20 июня, начало – в 15:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 30 команд: чемпионы 29 ассоциаций (с 22-го по 51-е место в рейтинге УЕФА, за исключением Лихтенштейна) и один победитель предварительного раунда.

Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги конференций и пойдут там по Пути чемпионов. Даты матчей Q1 ЛЧ: 11/12 и 18/19 июля.

На следующий день, 21 июня, пройдет жеребьевка второго отборочного раунда ЛЧ, в которой примет участие «Днепр-1». У украинской команды два варианта в соперниках в Q2: Серветт (Швейцария) и Панатинаикос (Греция). А вот донецкий «Шахтер» стартует сразу с группового раунда ЛЧ.

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации (Q1), 11/12 и 18/19 июля

Сеяные и неясеные команды

Начало еврокубков. Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция жеребьевки – 20 июня в 15:00 на официальном сайте УЕФА.