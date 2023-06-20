Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Начало еврокубков. Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Лига чемпионов
20 июня 2023, 08:23 | Обновлено 20 июня 2023, 09:01
592
0

Начало еврокубков. Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Процедура пройдет в швейцарском Ньоне 20 июня в 15:00 по Киеву

20 июня 2023, 08:23 | Обновлено 20 июня 2023, 09:01
592
0
Начало еврокубков. Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
УЕФА

Жеребьевка первого отборочного раунда (Q1) Лиги чемпионов 2023/24 пройдет в швейцарском Ньоне 20 июня, начало – в 15:00 по Киеву.

В жеребьевке примут участие 30 команд: чемпионы 29 ассоциаций (с 22-го по 51-е место в рейтинге УЕФА, за исключением Лихтенштейна) и один победитель предварительного раунда.

Победители выйдут во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие попадут во второй отборочный раунд Лиги конференций и пойдут там по Пути чемпионов. Даты матчей Q1 ЛЧ: 11/12 и 18/19 июля.

На следующий день, 21 июня, пройдет жеребьевка второго отборочного раунда ЛЧ, в которой примет участие «Днепр-1». У украинской команды два варианта в соперниках в Q2: Серветт (Швейцария) и Панатинаикос (Греция). А вот донецкий «Шахтер» стартует сразу с группового раунда ЛЧ.

Лига чемпионов 2023/24

1-й раунд квалификации (Q1), 11/12 и 18/19 июля

Сеяные и неясеные команды

Начало еврокубков. Жеребьевка Q1 Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляция жеребьевки – 20 июня в 15:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция
По теме:
Жеребьевка Q1 Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE
Глава Ман Сити: «Создаем невероятное наследие с новыми достижениями»
Женская сборная Украины WU-19 узнала соперников в отборе к ЧЕ-2024
жеребьевка Лиги чемпионов Лига чемпионов жеребьевка смотреть онлайн Ференцварош Карабах Агдам Слован Братислава Лудогорец Шериф Тирасполь БАТЭ Астана Маккаби Хайфа Жальгирис Вильнюс ХИК Хельсинки Флора Таллинн Шэмрок Роверс Нью-Сейнтс Олимпия Любляна Зриньски Линкольн Ред Импс КИ Клаксвик Динамо Тбилиси Ракув Партизани Тирана Хеккен Фарул Валмиера Балкани Сува-Река Урарту Хамрун Спартанс Струга Ларн Свифт Эсперанж
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Футбол | 19 июня 2023, 10:18 10
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Мальтой

Мимо списка два футболиста – Владислав Кочергин и Назарий Русин

Англия рекордно разгромила команду Северной Македонии
Футбол | 20 июня 2023, 07:15 1
Англия рекордно разгромила команду Северной Македонии
Англия рекордно разгромила команду Северной Македонии

Лидер группы С отбора на Евро-2024 добился крупной победы

Ребров определил стартовый состав Украины на матч отбора Евро-2024
Футбол | 19.06.2023, 17:48
Ребров определил стартовый состав Украины на матч отбора Евро-2024
Ребров определил стартовый состав Украины на матч отбора Евро-2024
Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
Футбол | 19.06.2023, 21:02
Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
Два пенальти, один гол. Украина с проблемами переиграла Мальту
Источник: Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из Интера в Фенербахче
Футбол | 20.06.2023, 05:35
Источник: Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из Интера в Фенербахче
Источник: Эдин Джеко в ближайшее время перейдет из Интера в Фенербахче
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Стародубцевой
Рейтинг WTA. Новые рекорды Костюк и Стародубцевой
19.06.2023, 10:50
Теннис
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Таких людей, как Ломаченко, надо лишать гражданства»
18.06.2023, 13:47 56
Теннис
Ребров взял шесть очков. Турнирная таблица Евро-2024 в группе с Украиной
Ребров взял шесть очков. Турнирная таблица Евро-2024 в группе с Украиной
19.06.2023, 21:19
Футбол
Отец Фьюри: «Представьте, что будет, если Дюбуа порвет Усика? А он может»
Отец Фьюри: «Представьте, что будет, если Дюбуа порвет Усика? А он может»
19.06.2023, 13:20 3
Бокс
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
В сеть слили условия брачного контракта Роналду с Джорджиной Родригес
18.06.2023, 17:51 12
Футбол
Первый титул Сачко, успех Стародубцевой, лаки (лузер) Снигур, железный Энди
Первый титул Сачко, успех Стародубцевой, лаки (лузер) Снигур, железный Энди
19.06.2023, 07:00
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Почему все считают, что мы должны выносить всех 3:0 и 4:0?»
Сергей РЕБРОВ: «Почему все считают, что мы должны выносить всех 3:0 и 4:0?»
19.06.2023, 22:00 88
Футбол
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
ФОТО. Челси отреагировал на 2 ассиста Мудрика в матче с Северной Македонией
18.06.2023, 14:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем