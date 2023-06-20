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Товарищеские матчи
Катар
19.06.2023 19:00 – FT 0 : 1
Новая Зеландия
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20 июня 2023, 06:45 | Обновлено 20 июня 2023, 07:06
74
0

Товарищеские матчи. Новая Зеландия нанесла поражение Катару

19 июня состоялись очередные товарищеские матчи национальных сборных

20 июня 2023, 06:45 | Обновлено 20 июня 2023, 07:06
74
0
Товарищеские матчи. Новая Зеландия нанесла поражение Катару
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня состоялись очередные товарищеские матчи национальных сборных.

Новая Зеландия нанесла поражение Катару (1:0).

Товарищеские матчи, 19 июня

Филиппины – Китайский Тайбэй – 2:3

Гол: Отт, 13 (пен), Рейхельт, 39 – Ву, 2, Яо-Син, 58, Линь, 90

Гонконг – Таиланд – 0:1

Гол: Дангда, 63

Ямайка – Иордания – 1:2

Голы: Берк, 39 (пен) – Аль-Марди, 56, Ольван, 63.

Катар – Новая Зеландия – 0:1

Гол: Стаменич, 17

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Источник Sport.ua
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