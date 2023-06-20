Товарищеские матчи
19.06.2023 19:00 – FT 0 : 1
Другие новости20 июня 2023, 06:45 | Обновлено 20 июня 2023, 07:06
74
0
Товарищеские матчи. Новая Зеландия нанесла поражение Катару
19 июня состоялись очередные товарищеские матчи национальных сборных
20 июня 2023, 06:45 | Обновлено 20 июня 2023, 07:06
74
0
19 июня состоялись очередные товарищеские матчи национальных сборных.
Новая Зеландия нанесла поражение Катару (1:0).
Товарищеские матчи, 19 июня
Филиппины – Китайский Тайбэй – 2:3
Гол: Отт, 13 (пен), Рейхельт, 39 – Ву, 2, Яо-Син, 58, Линь, 90
Гонконг – Таиланд – 0:1
Гол: Дангда, 63
Ямайка – Иордания – 1:2
Голы: Берк, 39 (пен) – Аль-Марди, 56, Ольван, 63.
Катар – Новая Зеландия – 0:1
Гол: Стаменич, 17
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