Италия19 июня 2023, 22:45 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с хавбеком сборной Италии
Брайан Кристанте останется в Риме до 2027 года
19 июня 2023, 22:45 |
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«Рома» официально сообщила о продлении контракта с 28-летним полузащитником сборной Италии Брайаном Кристанте. Новое соглашение с чемпионом Европы 2020 года рассчитано до лета 2027 года.
Кристанте выступает за «Рому» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 53 матчах за «Рому» во всех турнирах.
🤝 Bryan @Cristante rinnova fino al 2027! 🐺#ASRoma pic.twitter.com/1WfXjRz2yN— AS Roma (@OfficialASRoma) June 19, 2023
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