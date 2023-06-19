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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с хавбеком сборной Италии
Италия
19 июня 2023, 22:45 |
403
0

ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с хавбеком сборной Италии

Брайан Кристанте останется в Риме до 2027 года

19 июня 2023, 22:45 |
403
0
ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с хавбеком сборной Италии
ФК Рома. Брайан Кристанте

«Рома» официально сообщила о продлении контракта с 28-летним полузащитником сборной Италии Брайаном Кристанте. Новое соглашение с чемпионом Европы 2020 года рассчитано до лета 2027 года.

Кристанте выступает за «Рому» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 53 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Источник ФК Рома
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