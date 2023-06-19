ОФИЦИАЛЬНО. Рома продлила контракт с хавбеком сборной Италии

«Рома» официально сообщила о продлении контракта с 28-летним полузащитником сборной Италии Брайаном Кристанте. Новое соглашение с чемпионом Европы 2020 года рассчитано до лета 2027 года.

Кристанте выступает за «Рому» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 3 ассиста в 53 матчах за «Рому» во всех турнирах.