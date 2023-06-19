Подготовка к сезону. Днепр-1 определил соперников на контрольные матчи

В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1», который уже вышел из отпуска, проведет шесть контрольных матчей.

Соперниками команды Александра Кучера будут «Севлюш», «Хуст», Минай», «Металлист», «Рух» и «Кривбасс».

Новый сезон УПЛ начнется 29 июля, а «Днепр-1» стартует во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 25 или 26 июля.