Украина. Премьер лига19 июня 2023, 22:15 |
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Подготовка к сезону. Днепр-1 определил соперников на контрольные матчи
Команда сыграет шесть матчей
19 июня 2023, 22:15 |
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В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1», который уже вышел из отпуска, проведет шесть контрольных матчей.
Соперниками команды Александра Кучера будут «Севлюш», «Хуст», Минай», «Металлист», «Рух» и «Кривбасс».
Новый сезон УПЛ начнется 29 июля, а «Днепр-1» стартует во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 25 или 26 июля.
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