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Украина. Премьер лига
19 июня 2023, 22:15 |
343
0

Подготовка к сезону. Днепр-1 определил соперников на контрольные матчи

Команда сыграет шесть матчей

19 июня 2023, 22:15 |
343
0
Подготовка к сезону. Днепр-1 определил соперников на контрольные матчи
ФК Днепр-1

В рамках подготовки к новому сезону «Днепр-1», который уже вышел из отпуска, проведет шесть контрольных матчей.

Соперниками команды Александра Кучера будут «Севлюш», «Хуст», Минай», «Металлист», «Рух» и «Кривбасс».

Новый сезон УПЛ начнется 29 июля, а «Днепр-1» стартует во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 25 или 26 июля.

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Днепр-1 Севлюш Хуст Минай Металлист Харьков Рух Львов Кривбасс Кривой Рог
Источник СК Днепр-1
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