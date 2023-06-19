Чемпионат Европы19 июня 2023, 20:40 | Обновлено 19 июня 2023, 21:04
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4
Цыганков решает. Хавбек забил четыре гола в трех матчах сборной Украины
Виктор вывел команду вперед
19 июня 2023, 20:40 | Обновлено 19 июня 2023, 21:04
2443
4
В матче отбора Евро-2024 Украина - Мальта команда Сергея Реброва на 72-й минуте все же сделала счет 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти.
Для игрока «Жирона» это четвертый гол в трех последних матчах (дубль Германии, гол Северной Македонии). Цыганков оформил 11-й мяч в составе национальной команды.
Ранее в матче с пенальти не забил Андрей Ярмоленко.
Віктор #Циганков - гол №11 за збірну України!— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 19, 2023
Він зрівнявся:
11⚽️Селезньов
Він наблизився:
12⚽️Назаренко pic.twitter.com/1KBqywk4ak
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Комментарии 4
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ох вимучили! думаю, фізики не вистачало дуже, все ж це вже 3 гра за дуже короткий проміжок часу. і взаємопорозуміння ще дуже не вистачає на полі, відкриваються не туди, куди дають, і тому подібне
Чесно кажучи - Ребров має вирішити - що він готує. В цьому циклі для збірної в цьому складі - шансів не має. Ні Англія ні Італія - це не по зубах цієї шоблі. Тому - готуєш на майцбутнє - геть все це калообразне ярмо, коноплю та їже з ними. Готуй молодь. Якщо тимчасові бабки - то далі сподівайся на цей кал. Але всім нам в цьому випадку - сподіватися не має на що.
Пенальті не було )
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