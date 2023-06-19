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  4. Цыганков решает. Хавбек забил четыре гола в трех матчах сборной Украины
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 20:40 | Обновлено 19 июня 2023, 21:04
2443
4

Цыганков решает. Хавбек забил четыре гола в трех матчах сборной Украины

Виктор вывел команду вперед

19 июня 2023, 20:40 | Обновлено 19 июня 2023, 21:04
2443
4
Цыганков решает. Хавбек забил четыре гола в трех матчах сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора Евро-2024 Украина - Мальта команда Сергея Реброва на 72-й минуте все же сделала счет 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти.

Для игрока «Жирона» это четвертый гол в трех последних матчах (дубль Германии, гол Северной Македонии). Цыганков оформил 11-й мяч в составе национальной команды.

Ранее в матче с пенальти не забил Андрей Ярмоленко.

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Виктор Цыганков Украина - Мальта сборная Украины по футболу Евро-2024 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Viktor Shuper
ох вимучили! думаю, фізики не вистачало дуже, все ж це вже 3 гра за дуже короткий проміжок часу. і взаємопорозуміння ще дуже не вистачає на полі, відкриваються не туди, куди дають, і тому подібне
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+1
vazazh
Чесно кажучи - Ребров має вирішити - що він готує. В цьому циклі для збірної в цьому складі - шансів не має. Ні Англія ні Італія - це не по зубах цієї шоблі. Тому - готуєш на майцбутнє - геть все це калообразне ярмо, коноплю та їже з ними. Готуй молодь. Якщо тимчасові бабки - то далі сподівайся на цей кал. Але всім нам в цьому випадку - сподіватися не має на що. 
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Пенальті не було )
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