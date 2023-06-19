Цыганков решает. Хавбек забил четыре гола в трех матчах сборной Украины

В матче отбора Евро-2024 Украина - Мальта команда Сергея Реброва на 72-й минуте все же сделала счет 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти.

Для игрока «Жирона» это четвертый гол в трех последних матчах (дубль Германии, гол Северной Македонии). Цыганков оформил 11-й мяч в составе национальной команды.

Ранее в матче с пенальти не забил Андрей Ярмоленко.