Чемпионат Европы19 июня 2023, 20:22 | Обновлено 19 июня 2023, 20:23
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5
Ярмоленко при счете 0:0 не забил пенальти. Капитан пробил в перекладину
Это был реальный шанс
19 июня 2023, 20:22 | Обновлено 19 июня 2023, 20:23
3450
5
На старте второго тайма матча отбора Евро-2024 Украина - Мальта украинская команда имела все шансы выйти вперед.
За игру рукой соперника в штрафной Украина получила пенальти, который не сумел реализовать Андрей Ярмоленко. Вингер мощно пробил в перекладину.
У Ярмоленко был шанс не только оформить важный гол (счет 0:0), но и забить 46-й мяч в сборной Украины (у рекордсмена Андрея Шевченко 48 голов).
Пенальтист Андрій #Ярмоленко в збірній України:— Artur Valerko :: Артур Валерко (@ArchieValerko) June 19, 2023
⚽️5 забив
❌3 не забив#UKRMAL pic.twitter.com/RHGTa64lUn
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Комментарии 5
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мудєлі гонять на Ярмолу. ви подивіться скільки він користі зробив для збірної. і продовжує в цілому робити. так, пеналь не забив, але заробив ще один і дав пробити іншому. в чому проблеми? в тому, що мізків у вас нема.
Час йому закінчувати зі збірною.
Показать Скрыть 1 ответ
Трохи раніше писам - ярмо - це ярмо на шії збірної - гнати цього безробника = куди - в жо..у, подалі від країхни, щоб воно не весіло, як весить вже пару років.
Этому существу дали пробить пенальти 💯 процентовый не забьёт это же Ярмоленко.
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