Ярмоленко при счете 0:0 не забил пенальти. Капитан пробил в перекладину

На старте второго тайма матча отбора Евро-2024 Украина - Мальта украинская команда имела все шансы выйти вперед.

За игру рукой соперника в штрафной Украина получила пенальти, который не сумел реализовать Андрей Ярмоленко. Вингер мощно пробил в перекладину.

У Ярмоленко был шанс не только оформить важный гол (счет 0:0), но и забить 46-й мяч в сборной Украины (у рекордсмена Андрея Шевченко 48 голов).