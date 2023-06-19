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  4. Ярмоленко при счете 0:0 не забил пенальти. Капитан пробил в перекладину
Чемпионат Европы
19 июня 2023, 20:22 | Обновлено 19 июня 2023, 20:23
3450
5

Ярмоленко при счете 0:0 не забил пенальти. Капитан пробил в перекладину

Это был реальный шанс

19 июня 2023, 20:22 | Обновлено 19 июня 2023, 20:23
3450
5
Ярмоленко при счете 0:0 не забил пенальти. Капитан пробил в перекладину
УАФ. Андрей Ярмоленко

На старте второго тайма матча отбора Евро-2024 Украина - Мальта украинская команда имела все шансы выйти вперед.

За игру рукой соперника в штрафной Украина получила пенальти, который не сумел реализовать Андрей Ярмоленко. Вингер мощно пробил в перекладину.

У Ярмоленко был шанс не только оформить важный гол (счет 0:0), но и забить 46-й мяч в сборной Украины (у рекордсмена Андрея Шевченко 48 голов).

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Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Украина - Мальта Евро-2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Viktor Shuper
мудєлі гонять на Ярмолу. ви подивіться скільки він користі зробив для збірної. і продовжує в цілому робити. так, пеналь не забив, але заробив ще один і дав пробити іншому. в чому проблеми? в тому, що мізків у вас нема.
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0
vh
Час йому закінчувати зі збірною.
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0
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vazazh
Трохи раніше писам - ярмо - це ярмо на шії збірної - гнати цього безробника = куди - в жо..у, подалі від країхни, щоб воно не весіло, як весить вже пару років.
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-6
серж жорж
Этому существу дали пробить пенальти 💯 процентовый не забьёт это же Ярмоленко.
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-7
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