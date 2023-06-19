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Украина. Премьер лига
19 июня 2023, 19:50 |
653
0

Кривбасс ведет переговоры по продлению аренд трех футболистов

Дибанго, Микитишин и По пока покинули команду

19 июня 2023, 19:50 |
653
0
Кривбасс ведет переговоры по продлению аренд трех футболистов
ФК Кривбасс

«Кривбасс» на официальном сайте сообщил о том, что команду покидают защитник Иван Дибанго, а также хавбеки Артур Микитишин и Жан По.

Все игроки были арендованы, но клуб ведет переговоры о возвращении этих футболистов.

Дибанго, чей контракт принадлежит «Левадии», провел 23 матча и сделал одну результативную передачу. У Микитишина, который вернулся в «Шахтер», 20 матчей, гол и два ассиста.

Жан По из-за травмы не дебютировал за команду.

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Кривбасс Кривой Рог Артур Микитишин Иван Дибанго трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Кривбасс
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