Украина. Премьер лига19 июня 2023, 19:50 |
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Кривбасс ведет переговоры по продлению аренд трех футболистов
Дибанго, Микитишин и По пока покинули команду
19 июня 2023, 19:50 |
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«Кривбасс» на официальном сайте сообщил о том, что команду покидают защитник Иван Дибанго, а также хавбеки Артур Микитишин и Жан По.
Все игроки были арендованы, но клуб ведет переговоры о возвращении этих футболистов.
Дибанго, чей контракт принадлежит «Левадии», провел 23 матча и сделал одну результативную передачу. У Микитишина, который вернулся в «Шахтер», 20 матчей, гол и два ассиста.
Жан По из-за травмы не дебютировал за команду.
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