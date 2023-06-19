Кривбасс ведет переговоры по продлению аренд трех футболистов

«Кривбасс» на официальном сайте сообщил о том, что команду покидают защитник Иван Дибанго, а также хавбеки Артур Микитишин и Жан По.

Все игроки были арендованы, но клуб ведет переговоры о возвращении этих футболистов.

Дибанго, чей контракт принадлежит «Левадии», провел 23 матча и сделал одну результативную передачу. У Микитишина, который вернулся в «Шахтер», 20 матчей, гол и два ассиста.

Жан По из-за травмы не дебютировал за команду.