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19 июня 2023, 19:28 |
248
0

Деньги за отдых и рекламу. Месси сотрудничает с Саудовской Аравией

Крупный контракт для улучшения имиджа государства

19 июня 2023, 19:28 |
248
0
Деньги за отдых и рекламу. Месси сотрудничает с Саудовской Аравией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Лионель Месси для продолжения карьеры выбрал США, а не Саудовскую Аравию, однако именитый футболист сотрудничает с государством в рекламном плане.

Сообщается, что форвард заключил соглашение с Министерством туризма Саудовской Аравии, которое должно улучшить образ страны в мире.

Месси получит около 25 миллионов долларов за три года взамен на рекламу в соцсетях своего отдыха в Саудовской Аравии. Лионель должен регулярно делиться фотографиями с отдыха и помечать их одобренными хэштегами.

При этом Саудовская Аравия будет полностью оплачивать отпуск Месси, его семьи и друзей.

Ранее Лионель был близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии, однако в итоге выбрал клуб МЛС «Интер» Майами.

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Лионель Месси
Источник New York Times
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