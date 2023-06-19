Деньги за отдых и рекламу. Месси сотрудничает с Саудовской Аравией
Крупный контракт для улучшения имиджа государства
Лионель Месси для продолжения карьеры выбрал США, а не Саудовскую Аравию, однако именитый футболист сотрудничает с государством в рекламном плане.
Сообщается, что форвард заключил соглашение с Министерством туризма Саудовской Аравии, которое должно улучшить образ страны в мире.
Месси получит около 25 миллионов долларов за три года взамен на рекламу в соцсетях своего отдыха в Саудовской Аравии. Лионель должен регулярно делиться фотографиями с отдыха и помечать их одобренными хэштегами.
При этом Саудовская Аравия будет полностью оплачивать отпуск Месси, его семьи и друзей.
Ранее Лионель был близок к переходу в один из клубов Саудовской Аравии, однако в итоге выбрал клуб МЛС «Интер» Майами.
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