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Украина. Премьер лига
19 июня 2023, 19:12 |
529
0

Остался один день. Львов пока не подтвердил участие в Первой лиге

Клуб должен принять решение

19 июня 2023, 19:12 |
529
0
Остался один день. Львов пока не подтвердил участие в Первой лиге
ФК Львов

21 июня состоится Конференция ПФЛ, на которой будут утверждены списки участников соревнований в Первой и Второй лиге.

Как стало известно Sport.ua, в черновом варианте списка перволиговых команд на новый сезон отсутствует выбывший из УПЛ «Львов».

По информации нашего источника, если Львов в течение завтрашнего дня не подтвердит свое участие в соревнованиях ПФЛ, то его заменит ФСК Мариуполь, который после переходных матчей с Хустом понизился в классе.

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Первая лига Украины Львов ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
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