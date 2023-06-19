Украина. Премьер лига19 июня 2023, 19:12 |
529
0
Остался один день. Львов пока не подтвердил участие в Первой лиге
Клуб должен принять решение
19 июня 2023, 19:12 |
529
0
21 июня состоится Конференция ПФЛ, на которой будут утверждены списки участников соревнований в Первой и Второй лиге.
Как стало известно Sport.ua, в черновом варианте списка перволиговых команд на новый сезон отсутствует выбывший из УПЛ «Львов».
По информации нашего источника, если Львов в течение завтрашнего дня не подтвердит свое участие в соревнованиях ПФЛ, то его заменит ФСК Мариуполь, который после переходных матчей с Хустом понизился в классе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 июня 2023, 16:24 21
Блогер Sport.ua Сергей Тищенко – об апеннинском периоде карьеры экс-хавбека «Шахтера»
Футбол | 19 июня 2023, 00:34 6
В основное и дополнительное время команды голов не забили
Футбол | 19.06.2023, 14:35
Футбол | 18.06.2023, 20:15
Футбол | 19.06.2023, 06:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Теннис
19.06.2023, 10:18 9
18.06.2023, 08:56 27
18.06.2023, 17:55
17.06.2023, 23:59 2
18.06.2023, 04:09 9
18.06.2023, 06:20
17.06.2023, 16:11 7