Остался один день. Львов пока не подтвердил участие в Первой лиге

21 июня состоится Конференция ПФЛ, на которой будут утверждены списки участников соревнований в Первой и Второй лиге.

Как стало известно Sport.ua, в черновом варианте списка перволиговых команд на новый сезон отсутствует выбывший из УПЛ «Львов».

По информации нашего источника, если Львов в течение завтрашнего дня не подтвердит свое участие в соревнованиях ПФЛ, то его заменит ФСК Мариуполь, который после переходных матчей с Хустом понизился в классе.