Без Месси. Аргентина выиграла в контрольном матче

Сборная Аргентины в Индонезии провела контрольный матч против местной национальной команды. Чемпионы мира выиграли 2:0 благодаря голам Паредеса и Ромеро.

Многие лидеры, игравшие в прошлом контрольном матче против Австралии, сегодня не получили место на поле. В том числе вне заявки остался Лионель Месси.

Контрольный матч

Индонезия - Аргентина 0:2

Голы: Паредес, 39, Ромеро, 55

Аргентина: Мартинес, Молино, Ромеро, Пеццелья, Медина (Акунья, 60), Паредес, Паласиос (Алмада, 85), Ло Чельсо, Буананотте (Окампос, 74), Николас Гонсалес (Гарначо, 60), Хулиан Альварес (Симеоне, 85)