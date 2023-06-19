Без Месси. Аргентина выиграла в контрольном матче
Чемпионы мира обыграли Индонезию
Сборная Аргентины в Индонезии провела контрольный матч против местной национальной команды. Чемпионы мира выиграли 2:0 благодаря голам Паредеса и Ромеро.
Многие лидеры, игравшие в прошлом контрольном матче против Австралии, сегодня не получили место на поле. В том числе вне заявки остался Лионель Месси.
Контрольный матч
Индонезия - Аргентина 0:2
Голы: Паредес, 39, Ромеро, 55
Аргентина: Мартинес, Молино, Ромеро, Пеццелья, Медина (Акунья, 60), Паредес, Паласиос (Алмада, 85), Ло Чельсо, Буананотте (Окампос, 74), Николас Гонсалес (Гарначо, 60), Хулиан Альварес (Симеоне, 85)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта и Барбора с трудом одолели тандем Оксана Калашникова / Ирина Шиманович
Смотрите видеообзор финального матча Лиги наций