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Индонезия
19.06.2023 15:30 – FT 0 : 2
Аргентина
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Чемпионат мира
19 июня 2023, 17:30 |
441
0

Без Месси. Аргентина выиграла в контрольном матче

Чемпионы мира обыграли Индонезию

19 июня 2023, 17:30 |
441
0
Без Месси. Аргентина выиграла в контрольном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Аргентины в Индонезии провела контрольный матч против местной национальной команды. Чемпионы мира выиграли 2:0 благодаря голам Паредеса и Ромеро.

Многие лидеры, игравшие в прошлом контрольном матче против Австралии, сегодня не получили место на поле. В том числе вне заявки остался Лионель Месси.

Контрольный матч

Индонезия - Аргентина 0:2
Голы: Паредес, 39, Ромеро, 55

Аргентина: Мартинес, Молино, Ромеро, Пеццелья, Медина (Акунья, 60), Паредес, Паласиос (Алмада, 85), Ло Чельсо, Буананотте (Окампос, 74), Николас Гонсалес (Гарначо, 60), Хулиан Альварес (Симеоне, 85)

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Источник Sport.ua
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