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  4. Костюк и Крейчикова стартовали с победы в Бирмингеме
WTA
19 июня 2023, 15:10 |
302
3

Костюк и Крейчикова стартовали с победы в Бирмингеме

Марта и Барбора с трудом одолели тандем Оксана Калашникова / Ирина Шиманович

19 июня 2023, 15:10 |
302
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Костюк и Крейчикова стартовали с победы в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк с непростой победы начала выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии, посеянные под вторым номером, переиграли тандем Оксана Калашникова (Грузия) / Ирина Шиманович.

Бирмингем. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Барбора Крейчикова – Оксана Калашникова / Ирина Шиманович – 6:7(4), 6:4, 10-6

Далее по сетке победительницы матча Фрея Кристи / Али Коллинз (Великобритания) – Кристина Букша / Макото Ниномия (Испания / Япония).

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Оксана Калашникова Ирина Шиманович Марта Костюк Барбора Крейчикова
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Andrey_1992
важкувато, але перемогли
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+1
introvert
Таке собі. Ніякої хімії між панянками, та й Барбора якась зовсім розібрана. Добре, хоч на тайбрейк зібралась.
Сподіваюся, по ходу турніру додадуть.
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0
sirjoga
З перемогою, але матч абсолютно не виправдав очікувань. Сподіваюся, що далі піде краще.
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0
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