Костюк и Крейчикова стартовали с победы в Бирмингеме
Марта и Барбора с трудом одолели тандем Оксана Калашникова / Ирина Шиманович
Украинская теннисистка Марта Костюк с непростой победы начала выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В первом раунде украинка в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии, посеянные под вторым номером, переиграли тандем Оксана Калашникова (Грузия) / Ирина Шиманович.
Бирмингем. Первый круг парного разряда
Марта Костюк / Барбора Крейчикова – Оксана Калашникова / Ирина Шиманович – 6:7(4), 6:4, 10-6
Далее по сетке победительницы матча Фрея Кристи / Али Коллинз (Великобритания) – Кристина Букша / Макото Ниномия (Испания / Япония).
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