Костюк и Крейчикова стартовали с победы в Бирмингеме

Украинская теннисистка Марта Костюк с непростой победы начала выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии, посеянные под вторым номером, переиграли тандем Оксана Калашникова (Грузия) / Ирина Шиманович.

Бирмингем. Первый круг парного разряда

Марта Костюк / Барбора Крейчикова – Оксана Калашникова / Ирина Шиманович – 6:7(4), 6:4, 10-6

Далее по сетке победительницы матча Фрея Кристи / Али Коллинз (Великобритания) – Кристина Букша / Макото Ниномия (Испания / Япония).