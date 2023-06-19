Костюк/Крейчикова – Калашникова/Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда в Бирмингеме
19 июня украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В первом раунде украинка в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии сразится против тандема Оксана Калашникова (Грузия) / Ирина Шиманович. Встреча состоится первым запуском после. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Фрея Кристи / Али Коллинз (Великобритания) – Кристина Букша / Макото Ниномия (Испания / Япония).
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