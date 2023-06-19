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  4. Костюк/Крейчикова – Калашникова/Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 июня 2023, 12:48 | Обновлено 19 июня 2023, 13:01
694
0

Костюк/Крейчикова – Калашникова/Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда в Бирмингеме

19 июня 2023, 12:48 | Обновлено 19 июня 2023, 13:01
694
0
Костюк/Крейчикова – Калашникова/Шиманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 июня украинская теннисистка Марта Костюк начнет выступления в парном разряде травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии сразится против тандема Оксана Калашникова (Грузия) / Ирина Шиманович. Встреча состоится первым запуском после. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Фрея Кристи / Али Коллинз (Великобритания) – Кристина Букша / Макото Ниномия (Испания / Япония).

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Марта Костюк смотреть онлайн Барбора Крейчикова Оксана Калашникова Ирина Шиманович
Источник Sport.ua
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