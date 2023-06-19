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  4. Ангелина Калинина – Алиша Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 июня 2023, 11:38 |
325
0

Ангелина Калинина – Алиша Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Бирмингеме

19 июня 2023, 11:38 |
325
0
Ангелина Калинина – Алиша Паркс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

19 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№26 WTA) начнет выступления в основе травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка сразится против американки Алиши Паркс (№51 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Боузкова – Пера. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, украинка не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Хэрриет Дарт (№134 WTA) или Джоди Баррейдж (№108 WTA).

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Источник Sport.ua
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