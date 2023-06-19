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Украина. Первая лига
19 июня 2023, 11:02 | Обновлено 19 июня 2023, 11:09
459
0

Владислав ЛУПАШКО: «Никто насильно держать не будет»

Наставник «Ингульца» обрисовал печальную перспективу клуба

19 июня 2023, 11:02 | Обновлено 19 июня 2023, 11:09
459
0
Владислав ЛУПАШКО: «Никто насильно держать не будет»
ФК Ингулец. Владислав Лупашко

Главный тренер «Ингульца» Владислав Лупашко рассказал о ситуации с контрактами игроков клуба и планах по формированию состава на следующий сезон Первой лиги.

«Все скоро узнают о первых трансферах клуба. Считаю, что можем получить солидные деньги. Игроки должны понимать, что их никто насильно держать не будет.

Если будут развиваться, то будем продавать. Мы очень много работали с футболистами, развивали их. Кто хочет прогрессировать, безусловно должен обратить внимание на наш клуб.

Пока не знаю сможем ли сохранить даже половину команды. Сейчас продолжаются переговоры. Свое видение озвучил президенту. Если футболист не хочет оставаться, то нет смысла его держать. Рассматриваем предложения от других клубов, относительно наших игроков. Ребята получили время на размышления, а потом будем принимать решение», - сказал Лупашко.

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Владислав Лупашко Ингулец
Источник Украинский футбол
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