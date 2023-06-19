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  4. Элина Свитолина – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 июня 2023, 10:59 | Обновлено 19 июня 2023, 11:34
672
0

Элина Свитолина – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Бирмингеме

19 июня 2023, 10:59 | Обновлено 19 июня 2023, 11:34
672
0
Элина Свитолина – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

19 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№73 WTA) начнет выступления в основе травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка сразится против чешки Линды Фругвиртовой (№57 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Линетт – Паолини. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марии Боузковой (№32 WTA) или Бернарды Перы (№27 WTA).

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Линда Фругвиртова WTA Бирмингем смотреть онлайн Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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