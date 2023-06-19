Элина Свитолина – Линда Фругвиртова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (№73 WTA) начнет выступления в основе травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В первом раунде украинка сразится против чешки Линды Фругвиртовой (№57 WTA). Встреча состоится третьим запуском после поединка Линетт – Паолини. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Марии Боузковой (№32 WTA) или Бернарды Перы (№27 WTA).

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