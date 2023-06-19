Аль-Наср близок к согласованию контракта с Зиешем

Саудовский «Аль-Наср» и Хаким Зиеш близки к достижению соглашения по личным условиям контракта.

В настоящее время стороны финализируют детали трудового договора. Действующий вице-чемпион Саудовской Аравии рассчитывает закрыть сделку на текущей неделе.

«Челси» получит отступные за досрочное расторжение контракта с 30-летним марокканцем, заключенным до конца сезона-2024/25. Рыночная стоимость полуфиналиста ЧМ-2022 оценивается в 18 млн евро.