Другие новости19 июня 2023, 07:38 | Обновлено 19 июня 2023, 07:55
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Аль-Наср близок к согласованию контракта с Зиешем
«Челси» получит отступные за досрочное расторжение контракта с 30-летним марокканцем
19 июня 2023, 07:38 | Обновлено 19 июня 2023, 07:55
368
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Саудовский «Аль-Наср» и Хаким Зиеш близки к достижению соглашения по личным условиям контракта.
В настоящее время стороны финализируют детали трудового договора. Действующий вице-чемпион Саудовской Аравии рассчитывает закрыть сделку на текущей неделе.
«Челси» получит отступные за досрочное расторжение контракта с 30-летним марокканцем, заключенным до конца сезона-2024/25. Рыночная стоимость полуфиналиста ЧМ-2022 оценивается в 18 млн евро.
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