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19 июня 2023, 07:10 |
33
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня

Важные события во всех видах спорта

19 июня 2023, 07:10 |
33
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня
УАФ

В понедельник, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Украина – Мальта

Favbet 1.13 – 8.90 – 21.00

21:45 Англия – Северная Македония

Favbet 1.11 – 9.50 – 28.00

21:45 Франция – Греция

Favbet 1.23 – 6.40 – 13.00

ТЕННИС

16:00 Ангелина Калинина – Алиша Паркс

Favbet 1.49 – 2.64

16:00 Элина Свитолина – Линда Фругвиртова

Favbet 1.23 – 4.28

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Источник Sport.ua
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