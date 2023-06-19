Другие новости19 июня 2023, 07:10 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня
Важные события во всех видах спорта
19 июня 2023, 07:10 |
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В понедельник, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Украина – Мальта
21:45 Англия – Северная Македония
21:45 Франция – Греция
ТЕННИС
16:00 Ангелина Калинина – Алиша Паркс
16:00 Элина Свитолина – Линда Фругвиртова
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