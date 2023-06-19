СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июня

В понедельник, 19 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Украина – Мальта

1.13 – 8.90 – 21.00

21:45 Англия – Северная Македония

1.11 – 9.50 – 28.00

21:45 Франция – Греция

1.23 – 6.40 – 13.00

ТЕННИС

16:00 Ангелина Калинина – Алиша Паркс

1.49 – 2.64

16:00 Элина Свитолина – Линда Фругвиртова

1.23 – 4.28