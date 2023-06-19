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19 июня 2023, 03:36 |
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Мексика заняла третье место в Лиге наций КОНКАКАФ

«Трехцветные» обыграли в стыковом матче команду Панамы

19 июня 2023, 03:36 |
145
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Мексика заняла третье место в Лиге наций КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Мексики в поединке за третье место в розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ добилась минимального перевеса над командой Панамы – 1:0.

Единственный гол во встрече на четвертой минуте забил 28-летний защитник Хесус Гальярдо.

Команда Мексики стала обладателем бронзовых медали Лиги наций КОНКАКАФ-2023.

В финале турнира встретятся сборные США и Канады.

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Источник Sport.ua
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