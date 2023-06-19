Мексика заняла третье место в Лиге наций КОНКАКАФ

Сборная Мексики в поединке за третье место в розыгрыше Лиги наций КОНКАКАФ добилась минимального перевеса над командой Панамы – 1:0.

Единственный гол во встрече на четвертой минуте забил 28-летний защитник Хесус Гальярдо.

Команда Мексики стала обладателем бронзовых медали Лиги наций КОНКАКАФ-2023.

В финале турнира встретятся сборные США и Канады.