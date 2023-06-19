Из АПЛ. У ПСЖ появилась приоритетная трансферная цель

Французский «ПСЖ» намерен этим летом подписать английского нападающего Гарри Кейна.

Сообщается, что 29-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» стал приоритетной целью у президента парижан Нассера Аль-Хелаифи для усиления «ПСЖ» в нынешнее летнее трансферное окно.

Впрочем, «Тоттенхэм» хочет сохранить Кейна на следующий сезон. Контракт Гарри со «шпорами» истекает летом 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 38 матчей, забил 30 голов.