Франция19 июня 2023, 03:21 |
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Из АПЛ. У ПСЖ появилась приоритетная трансферная цель
Парижане хотят Кейна
19 июня 2023, 03:21 |
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Французский «ПСЖ» намерен этим летом подписать английского нападающего Гарри Кейна.
Сообщается, что 29-летний форвард лондонского «Тоттенхэма» стал приоритетной целью у президента парижан Нассера Аль-Хелаифи для усиления «ПСЖ» в нынешнее летнее трансферное окно.
Впрочем, «Тоттенхэм» хочет сохранить Кейна на следующий сезон. Контракт Гарри со «шпорами» истекает летом 2024 года.
В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провел за «Тоттенхэм» в АПЛ 38 матчей, забил 30 голов.
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