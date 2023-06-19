Товарищеские матчи. Успехи Парагвая и Венесуэлы
18 июня состоялись очередные товарищеские матчи национальных сборных
18 июня состоялись очередные товарищеские матчи национальных сборных.
Побед добились команды Парагвая и Венесуэлы.
Товарищеские матчи, 18 июня
Сингапур – Соломоновые острова – 1:1
Голы: Ануар, 32 – Наво, 84
Индия – Ливан – 2:0
Голы: Чхетри, 46, Чхангте, 65
Парагвай – Никарагуа – 2:0
Голы: Мигель Альмирон, 62, Фабиан Бальбуэна, 78
Иордания – Иран – 0:0
Египет – Южный Судан – 3:0
Голы: фатхи, 19, Кахраба, 45, Трезеге, 72.
Ирак – Оман – 1:0
Гол: Аль-Равахи, 53 (автогол)
Венесуэла – Гватемала – 1:0
Гол: Эррера, 80
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