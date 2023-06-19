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19 июня 2023, 06:01 | Обновлено 19 июня 2023, 06:25
168
0

Товарищеские матчи. Успехи Парагвая и Венесуэлы

18 июня состоялись очередные товарищеские матчи национальных сборных

19 июня 2023, 06:01 | Обновлено 19 июня 2023, 06:25
168
0
Товарищеские матчи. Успехи Парагвая и Венесуэлы
Getty Images/Global Images Ukraine. Парагвай - Никарагуа

18 июня состоялись очередные товарищеские матчи национальных сборных.

Побед добились команды Парагвая и Венесуэлы.

Товарищеские матчи, 18 июня

Сингапур – Соломоновые острова – 1:1

Голы: Ануар, 32 – Наво, 84

Индия – Ливан – 2:0

Голы: Чхетри, 46, Чхангте, 65

Парагвай – Никарагуа – 2:0

Голы: Мигель Альмирон, 62, Фабиан Бальбуэна, 78

Иордания – Иран – 0:0

Египет – Южный Судан – 3:0

Голы: фатхи, 19, Кахраба, 45, Трезеге, 72.

Ирак – Оман – 1:0

Гол: Аль-Равахи, 53 (автогол)

Венесуэла – Гватемала – 1:0

Гол: Эррера, 80

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Источник Sport.ua
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