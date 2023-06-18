Стали известны победители соревнований в Хертогенбосе у мужчин и женщин

18 июня состоялись финальные матчи на травяном турнире в Хертогенбосе (Нидерланды) у мужчин и женщин.

Трофей в мужском одиночном разряде выиграл голландец Таллон Грикспор (АТР 38). В финале соревнований он в трех сетах обыграл австралийца Джордана Томпсона (АТР 103). Матч длился 2 часа и 37 минут.

Для Таллона это второй титул на уровне АТР в карьере. В начале 2023 года он стал чемпионом на турнире в Пуне (Индия).

У женщин титул разыграли две представительницы страны 404: Вероника Кудерметова (WTA 14) и Екатерина Александрова (WTA 26). Победу в трех партиях одержала Екатерина за 2 часа и 56 минут.

ATP 250 Хертогенбос. Трава. Финал

Джордан Томпсон (Австралия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 3:6

WTA 250 Хертогенбос. Трава. Финал

Вероника Кудерметова – Екатерина Александрова – 6:4, 4:6, 6:7 (3:7)