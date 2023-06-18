ОФИЦИАЛЬНО. Ордец останется в Бохуме еще на год

«Бохум» официально сообщил о продлении аренды украинского защитника Ивана Ордеца еще на год – до конца сезона 2023/2024. После этого защитник сможет подписать полноценный 2-летний контракт с немецким клубом.

Ордец выступает за «Бохум» благодаря обновлению 7-го аннекса ФИФА, который дает право иностранным футболистам российских клубов приостанавливать свои контракты. Трудовое соглашение Ордеца с «Динамо» Москва рассчитано как раз до конца сезона 2023/2024.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 33 матча за «Бохум» во всех турнирах, и отличился 1 ассистом.