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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ордец останется в Бохуме еще на год
Германия
18 июня 2023, 20:59 |
1153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ордец останется в Бохуме еще на год

Аренда продлена до конца сезона 2023/2024

18 июня 2023, 20:59 |
1153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец останется в Бохуме еще на год
ФК Бохум. Иван Ордец

«Бохум» официально сообщил о продлении аренды украинского защитника Ивана Ордеца еще на год – до конца сезона 2023/2024. После этого защитник сможет подписать полноценный 2-летний контракт с немецким клубом.

Ордец выступает за «Бохум» благодаря обновлению 7-го аннекса ФИФА, который дает право иностранным футболистам российских клубов приостанавливать свои контракты. Трудовое соглашение Ордеца с «Динамо» Москва рассчитано как раз до конца сезона 2023/2024.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник провел 33 матча за «Бохум» во всех турнирах, и отличился 1 ассистом.

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Иван Ордец Бохум Динамо Москва аренда игрока
Источник ФК Бохум
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