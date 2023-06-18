WTA18 июня 2023, 18:07 | Обновлено 18 июня 2023, 18:38
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Бирмингем. Костюк и сестры Киченок узнали соперниц в парном разряде
Марта сыграет в дуэте с одной из лучших парниц мира
18 июня 2023, 18:07 | Обновлено 18 июня 2023, 18:38
271
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Состоялась жеребьевка парного разряда турнира WTA 250 в Бирмингеме, где будут представлены три украинские теннисистки.
Пары первого круга с участием украинок
Людмила Киченок / Алена Остапенко [1] – Ингрид Нил / У Фансень
Надежда Киченок / Алисия Росольска – Магда Линетт / Бернарда Пера
Марта Костюк / Барбора Крейчикова [2] – Оксана Калашникова / Ирина Шиманович
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Комментарии 1
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Від гри з Крейчиковою Марта отримає гарний досвід, сподіваюсь. Не кожен день можна зіграти з однією з найкращих парниць сьогодення ( хоча в парі найважливіше - розуміння партнера та зіграність, тому гарний результат не гарантований).
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