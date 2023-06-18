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  4. Бирмингем. Костюк и сестры Киченок узнали соперниц в парном разряде
WTA
18 июня 2023, 18:07 | Обновлено 18 июня 2023, 18:38
271
1

Бирмингем. Костюк и сестры Киченок узнали соперниц в парном разряде

Марта сыграет в дуэте с одной из лучших парниц мира

18 июня 2023, 18:07 | Обновлено 18 июня 2023, 18:38
271
1
Бирмингем. Костюк и сестры Киченок узнали соперниц в парном разряде
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Состоялась жеребьевка парного разряда турнира WTA 250 в Бирмингеме, где будут представлены три украинские теннисистки.

Пары первого круга с участием украинок

Людмила Киченок / Алена Остапенко [1] – Ингрид Нил / У Фансень

Надежда Киченок / Алисия Росольска – Магда Линетт / Бернарда Пера

Марта Костюк / Барбора Крейчикова [2] – Оксана Калашникова / Ирина Шиманович

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Людмила Киченок Алена Остапенко Надежда Киченок Алисия Росольска Марта Костюк Барбора Крейчикова WTA Бирмингем Ингрид Нил У Фансень Магда Линетт Бернарда Пера Оксана Калашникова Ирина Шиманович
Источник Sport.ua
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Fdail
Від гри з Крейчиковою Марта отримає гарний досвід, сподіваюсь.  Не кожен день можна зіграти з однією з найкращих парниць сьогодення ( хоча в парі найважливіше - розуміння партнера та зіграність, тому гарний результат не гарантований). 
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