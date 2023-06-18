Бирмингем. Костюк и сестры Киченок узнали соперниц в парном разряде

Состоялась жеребьевка парного разряда турнира WTA 250 в Бирмингеме, где будут представлены три украинские теннисистки.

Пары первого круга с участием украинок

Людмила Киченок / Алена Остапенко [1] – Ингрид Нил / У Фансень

Надежда Киченок / Алисия Росольска – Магда Линетт / Бернарда Пера

Марта Костюк / Барбора Крейчикова [2] – Оксана Калашникова / Ирина Шиманович

ТУРНИРНАЯ СЕТКА