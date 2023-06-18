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ATP
18 июня 2023, 16:56 | Обновлено 18 июня 2023, 18:04
223
0

Крутых не смог выиграть в финале квалификации челленджера в Илкли

Алексей проиграл сопернику из Китая

18 июня 2023, 16:56 | Обновлено 18 июня 2023, 18:04
223
0
Крутых не смог выиграть в финале квалификации челленджера в Илкли
ITF. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№182 АТР) проиграл финал квалификации на травяном челленджере в Илкли (Великобритания).

Во втором раунде отбора украинец в двух сетах проиграл Шану Цзюньчэну из Китай (№176 ATP).

Илкли. Финал квалификации
Алексей Крутых (Украина) – Шан Цзюньчэн (Китай) – 1:6, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

Крутых впервые в карьере играл на турнире с травяным покрытием.

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Алексей Крутых ATP Илкли Шан Цзюньчэн
Источник Sport.ua
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