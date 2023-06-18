Крутых не смог выиграть в финале квалификации челленджера в Илкли

Украинский теннисист Алексей Крутых (№182 АТР) проиграл финал квалификации на травяном челленджере в Илкли (Великобритания).

Во втором раунде отбора украинец в двух сетах проиграл Шану Цзюньчэну из Китай (№176 ATP).

Илкли. Финал квалификации

Алексей Крутых (Украина) – Шан Цзюньчэн (Китай) – 1:6, 4:6

Это была первая встреча теннисистов.

Крутых впервые в карьере играл на турнире с травяным покрытием.