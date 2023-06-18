Италия18 июня 2023, 16:16 |
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Распродажа продолжается. Ювентус подпишет защитника Лестера
Тимоти Кастань вернется в Серию А
18 июня 2023, 16:16 |
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«Лестер» продолжает распродажу состава после вылета из АПЛ. По информации Фабрицио Романо, клуб покинет Тимоти Кастань.
Он продолжит карьеру в «Ювентусе». Сумма трансфера 27-летнего защитника сборной Бельгии составит примерно 15 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Кастаня 2 гола и 4 ассиста в 42 матчах за «Лестер» во всех турнирах. Ранее он уже выступал в Серии А в 2017 – 2020 годах за «Аталанту».
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