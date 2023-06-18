Распродажа продолжается. Ювентус подпишет защитника Лестера

«Лестер» продолжает распродажу состава после вылета из АПЛ. По информации Фабрицио Романо, клуб покинет Тимоти Кастань.

Он продолжит карьеру в «Ювентусе». Сумма трансфера 27-летнего защитника сборной Бельгии составит примерно 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Кастаня 2 гола и 4 ассиста в 42 матчах за «Лестер» во всех турнирах. Ранее он уже выступал в Серии А в 2017 – 2020 годах за «Аталанту».