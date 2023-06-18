Виталий Сачко – Димитар Кузманов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июня украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) продолжит борьбу на грунтовом челленджере в Братиславе.

В финале украинец сразится Димитара Кузманова из Болгарии (№223 ATP). Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты между собой не играли.

Для Виталия это будет третий финал турниров такой категории, ранее он оба раза проиграл битву за титул.

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