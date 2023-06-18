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  4. Виталий Сачко – Димитар Кузманов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
18 июня 2023, 12:48 |
149
0

Виталий Сачко – Димитар Кузманов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Словакии

18 июня 2023, 12:48 |
149
0
Виталий Сачко – Димитар Кузманов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Bratislava Open. Виталий Сачко

18 июня украинский теннисист Виталий Сачко (№266 ATP) продолжит борьбу на грунтовом челленджере в Братиславе.

В финале украинец сразится Димитара Кузманова из Болгарии (№223 ATP). Время начала встречи – 14:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

Для Виталия это будет третий финал турниров такой категории, ранее он оба раза проиграл битву за титул.

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ATP Братислава смотреть онлайн Виталий Сачко Димитар Кузманов
Источник Sport.ua
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