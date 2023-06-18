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WTA
18 июня 2023, 13:00 | Обновлено 18 июня 2023, 13:13
1339
0

Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации в Бирмингеме

18 июня 2023, 13:00 | Обновлено 18 июня 2023, 13:13
1339
0
Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

18 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№135 WTA) продолжит выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.

В финале отбора украинка сразится против чешки Терезы Мартинцовой (№121 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, украинка проиграла оба поединка.

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WTA Бирмингем Даяна Ястремская смотреть онлайн Тереза Мартинцова
Источник Sport.ua
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