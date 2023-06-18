Даяна Ястремская – Тереза Мартинцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финала квалификации в Бирмингеме
18 июня украинская теннисистка Даяна Ястремская (№135 WTA) продолжит выступления в квалификации травяного турнира WTA 250 в Бирмингеме.
В финале отбора украинка сразится против чешки Терезы Мартинцовой (№121 WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 13:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, украинка проиграла оба поединка.
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